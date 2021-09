Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkrs. RW) Feuerwehr und Polizei rücken zu Maschinenbrand aus

Schiltach (ots)

Wegen eines Brandes an einer Maschine mussten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Freitag ausrücken. In einem Unternehmen für Messtechnik "Am Hohenstein" hatte gegen 1 Uhr der Brandmelder ausgelöst. Mitarbeiter der Nachtschicht hatten den Brand selbst aber schnell wieder gelöscht. Die Feuerwehr Schiltach, die mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen angerückt war, nahm noch eine Nachkontrolle vor. Verletzte gab es nicht.

