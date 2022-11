POL-RBK: Odenthal - Einbrecher verwüsten Einfamilienhaus in Blecher

Burscheid (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (15.11.) zwischen 16:30 Uhr und 20:10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Jungholzkamp eingebrochen. Nachdem die Täter die Rollläden an der Terrassentür hinaufgeschoben hatten, versuchten sie offenbar die Terrassentür aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Terrassentür ließen sie stark beschädigt zurück und drückten stattdessen ein ...

