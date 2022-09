Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und zwei Verletzen - Straße für Unfallaufnahme gesperrt

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (14.09.) befuhr nach ersten Erkenntnissen ein 22-jähriger Dormagener in Dormagen-Delrath die Edisonstraße in Richtung St.-Peter-Straße. An der Kreuzung beachtete er nicht die Vorfahrt der von rechts kommenden 58-jährigen Dormagenerin und es kam zum Zusammenstoß. Zusätzlich wurde das Fahrzeug eines 57-jährigen Bedburgers, welcher auf der Edisonstraße am Stop-Zeichen wartete, beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug kippte um und landete auf der Seite.

Durch den Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Diese wurden zur ärztlichen Versorgung in nahegelegen Krankenhäuser verbracht.

Ein Abschleppunternehmern kümmerte sich um die beschädigten Fahrzeuge.

Für die Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich und damit die Einfahrt in die Edisonstraße gesperrt.

Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell