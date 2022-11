Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbruch in Einfamilienhaus

Burscheid (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (15.11.) zwischen 16:30 Uhr und 20:10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Jungholzkamp eingebrochen.

Nachdem die Täter die Rollläden an der Terrassentür hinaufgeschoben hatten, versuchten sie offenbar die Terrassentür aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Terrassentür ließen sie stark beschädigt zurück und drückten stattdessen ein Fenster auf, welches sich wahrscheinlich in Kipp-Stellung befand, um in das Gebäude einzudringen. Im Haus wurden diverse Schränke nach Diebesgut durchsucht. Nach ersten Angaben der Bewohnerin wurde jedoch nichts gestohlen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung durch den Erkennungsdienst. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

