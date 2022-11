Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Werkzeuge aus Pkw entwendet

Leichlingen (ots)

In der Nacht zu Montag (14.11.) kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw der Marke Seat in der Opladener Straße, bei dem unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus dem Fahrzeug entwendeten.

Der Geschädigte gab an, sein Fahrzeug am Sonntagabend (13.11.) gegen 20:00 Uhr in seiner privaten Grundstückseinfahrt abgestellt zu haben. Als er am darauffolgenden Morgen gegen 06:20 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, standen die Heckklappe und die Beifahrertür des Seat offen. Zudem waren im Inneren sämtliche Fächer durchwühlt worden. Es befanden sich keine Aufbruchspuren am Pkw.

Die unbekannten Täter entwendeten unter anderem Werkzeuge aus dem Kofferraum, darunter ein Laserentfernungsmesser, eine Mini-Flex und eine Mini-Stichsäge. Der Wert des Diebesguts wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Rhein-Berg sucht nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter 02202 205-0. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell