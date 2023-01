Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0017 --Polizei findet Cannabisplantage--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg Zeit: 10.01.2023, 20:20 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen fanden am Dienstagabend in Huchting eine größere Cannabisplantage. Ein 25-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

Nach einer Verkehrsunfallflucht wollten die Polizisten den 25-Jahre alten Halter eines Autos in der Straße Alter Dorfweg ausfindig machen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme kam ihnen starker Cannabisgeruch aus dem Kellerraum des 25-Jährigen entgegen. Im Gebäude entdeckten die Einsatzkräfte dann Plastiktüten mit mehreren Kilo Cannabis. Daraufhin nahmen sie den Mann als Tatverdächtigen vorläufig fest. Im weiteren Verlauf entdeckten sie in einem Nachbargebäude eine Indoor-Plantage mit Pflanzen und Equipment. Insgesamt beschlagnahmten die Einsatzkräfte etwa 100 Cannabispflanzen und darüber hinaus umfangreiches Material zum Cannabis-Anbau. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell