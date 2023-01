Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0016 --Räuberduo überfällt junge Frau in der Neustadt--

Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Leibnizplatz Zeit: 11.01.2023, 22.00 Uhr

Zwei Männer überfielen am späten Mittwochabend in der Neustadt eine 20 Jahre alte Bremerin. Die Räuber schubsten sie zu Boden und entrissen ihr die Handtasche mit Bargeld und persönlichen Papieren.

Die 20-Jährige hielt sich laut eigenen Angaben gegen 22.00 Uhr am Leibnizplatz auf. Plötzlich wurde sie von zwei jungen Männern von hinten zu Boden geschubst und ihrer Handtasche beraubt. Durch den Sturz erlitt die junge Frau leichte Verletzungen an beiden Knien. Die Täter flüchteten anschließend mit der Beute in den Leibnizplatzpark.

Die Räuber wurden als etwa 16 bis 19 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Beide hatten die Kapuzen ihrer Daunenjacken über den Kopf gezogen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

