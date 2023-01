POL-HB: Nr.: 0013 --Lkw-Unfälle auf der A1

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Kladdinger Straße Zeit: 07.01.23, 19.50 Uhr Ein 25 Jahre alter Taxifahrer überrollte am Samstagabend in Huchting beim Rückwärtsfahren einen 69-jährigen Mann. Der Bremer verstarb noch am Unfallort. Der Taxifahrer parkte seinen Wagen auf einer Garagenzufahrt neben einer Gaststätte in der Kladdinger Straße und stieg aus, um seine Fahrgäste aus der Kneipe ...

