POL-HB: Nr.: 0011 --Autofahrer entzieht sich einer Verkehrskontrolle und verursacht Unfall

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Schwaneweder Straße Zeit: 07.01.23, 21.45 Uhr

Ein 42 Jahre alter Autofahrer entzog sich am Samstagabend in Blumenthal einer Verkehrskontrolle durch die Polizei. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt verursachte er einen Unfall und verletzte sich und eine Frau dabei.

Der 42-Jährige missachtete in seinem Opel auf der Autobahn 270 die Anhaltesignale der Polizei und verließ die Schnellstraße an der Ausfahrt Rönnebeck. Er ignorierte das Rotlicht einer Ampel in der Kreinsloger und stieß in der Einmündung zur Schwaneweder Straße mit dem vorfahrtsberechtigten Kleintransporter einer 40 Jahre alten Frau zusammen, die in Richtung Lüssumer Straße unterwegs war. Während die Autofahrerin sich bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zuzog, musste der 42-Jährige stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Kennzeichen am Opel waren gestohlen, dazu stand der 42 Jahre alte Mann unter dem Verdacht des Drogeneinflusses. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

