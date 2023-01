Polizei Bremen

POL-HB: N.: 0008 --Mit dem Gullydeckel in den Discounter--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, Lesumbroker Landstraße Zeit: 06.01.2023, 02:00 Uhr

Ein 50 Jahre alter Einbrecher erhielt in der Nacht zu Freitag mit Hilfe eines Gullydeckels Einlass in einen Discounter in Burg-Grambke. Der Dieb enteilte mit ungesunden Tabakwaren, wurde aber auf der Flucht von der Polizei gestellt und festgenommen.

Der 50-Jährige warf den Kanalschachtbehälter in die Fensterscheibe des Einkaufsmarktes in der Lesumbroker Landstraße und gelangte so in die Filiale. Hier bediente er sich den unzähligen Zigarettenschachteln und zog dabei die Aufmerksamkeit zweier Passanten auf sich. Diese taten das Richtige und informierten nämlich umgehend die Polizei. Der Einbrecher bemerkte nun auch die Zeugen und rannte, bepackt mit den entwendeten Tabakwaren, eiligen Schrittes aus dem Discounter. Auf seiner Flucht ließ er im Stile von Hänsel und Gretel vermutlich unbeabsichtigt diverse Zigarettenpackungen fallen und hinterließ damit eine Spur. Die Polizei Bremen traf schnell ein und für den Spezialisten für Eigentumsveränderungen klickten noch in Tatortnähe die Handschellen. Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen nun, ob ihm noch weitere Einbrüche in der Region zuzuordnen sind.

