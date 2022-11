PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbruch in Lagerraum+++Drei Verletzte bei Unfall in Bad Camberg+++Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf A 3+++Acht Verletzte bei Auffahrunfall auf A 3+++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbruch in Lagerraum,

Limburg, In den Fritzenstücker, Mittwoch, 09.11.2022, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 10.11.2022, 07:00 Uhr (wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Limburg in das Lager eines Betriebes eingebrochen. Bisher Unbekannte verschafften sich Zugang zu dem Firmengelände in der Straße "In den Fritzenstücker" und gelangten zum rückwärtigen Bereich des Grundstücks. Hierzu wurde ein Tor gewaltsam aufgebrochen. Aus einem Unterstand entwendeten die Täter Baumaterial. Anschließend entkamen sie unerkannt. Sachschaden und Wert des Diebesgutes wird auf circa 2.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Drei Verletzte bei Unfall in Bad Camberg, Bad Camberg, Hainallee, Freitag, 11.11.2022, 10:00 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in Bad Camberg wurden am Donnerstagabend drei Menschen verletzt. Eine 58-Jährige befuhr mit einem VW die Lisztstraße vom Mühlweg her kommend in Richtung der Mozartstraße. Im Kreuzungsbereich mit der Beethovenstraße missachtete die Frau die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audi, der von einem 21-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden die 58-Jährige, der 21-Jährige und ein 22-Jähriger Mitfahrer im Audi verletzt. Nach erster Behandlung am Unfallort brachte der Rettungsdienst die Verletzten in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt.

3. Betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, Weilburg, Lisztstraße, Donnerstag, 10.11.2022, 19:00 Uhr

(wie) In Weilburg zog die Polizei am Freitagmorgen eine stark alkoholisierte Frau aus dem Verkehr. Zeugen hatten ein verdächtig fahrenden BMW in Weilburg bei der Polizei gemeldet. Als der Wagen in der Hainallee anhielt und die Fahrerin ausstieg, erschien die entsandte Streife und kontrollierte die Frau. Die 54-Jährige stand offensichtlich deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Daher nahm die Streife die Frau fest und ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe auf der Dienststelle. Nach Sicherstellung des Führerscheins durfte die Frau die Dienststelle wieder verlassen. Sie wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

4. Randalierer in Limburg unterwegs,

Limburg, Grabenstraße, Donnerstag, 10.11.2022, 20:50 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend haben Randalierer in Limburg für Unruhe gesorgt, die wurden von der Polizei mit Platzverweisen belegt. Mehrere Zeugen meldeten über Notruf, gegen 20:50 Uhr, zwei dunkel gekleidete Männer in der Grabenstraße, die gegen Türen traten und laut randalierten. Eine schnell eintreffende Streife der Polizei konnte die beiden Männer antreffen und kontrollieren. Anschließend sprachen die Beamten den Randalierern einen Platzverweis für die Limburger Innenstadt aus. Diesem kamen sie auch nach und entfernten sich aus dem Bereich.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der nächsten Woche wird es am Mittwoch eine Messstelle auf der B 8 in Niederselters geben.

Autobahnpolizei

1. Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf A 3, Hünfelden, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 11.11.2022, 17:15 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf der A 3 bei Hünfelden wurden am Donnerstagnachmittag drei Menschen verletzt, zwei davon schwer. Eine 25-Jährige befuhr mit einem grünen Audi die A 3 in Fahrtrichtung Köln. In der Baustelle zwischen Bad Camberg und Limburg musste sie verkehrsbedingt auf der linken Einzelspur abbremsen. Dies bemerkte ein nachfolgender 59-Jähriger in einem grauen Audi zu spät und fuhr leicht auf den grünen Audi auf. Ein dahinter nachfolgender 56-Jähriger in einem BMW erfasste die Situation zu spät und fuhr heftig gegen die verunfallten Fahrzeuge. Hierbei wurden der 59-Jährige und der 56-Jährige schwer verletzt. Ein 25-Jähriger Mitfahrer im BMW wurde leicht verletzt. Die drei Männer wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es bildete sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Idstein.

2. Acht Verletzte bei Auffahrunfall auf A 3, Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Freitag, 12.11.2022, 13:50 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf der A 3 bei Bad Camberg wurden am Freitagnachmittag insgesamt acht Menschen verletzt. Ein VW, ein Mini und ein Mazda befuhren in dieser Reihenfolge die A 3 in Fahrtrichtung Köln. Kurz vor der Baustelle hinter der Tank- und Rastanlage Bad Camberg stockte der Verkehr und der VW musste bis zum Stillstand abgebremst werden. Der Mini konnte dahinter noch rechtzeitig abbremsen. Nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand kommen konnte der Fahrer des mit sechs Personen besetzten Mazda. Dieser fuhr gegen das Heck des Mini und schob diesen auf den VW auf. Hierbei wurden die sechs Insassen des Mazda und zwei Insassen des Mini verletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A 3 voll gesperrt werden. Gegen 14:00 Uhr konnte der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu zwölf Kilometern Länge.

