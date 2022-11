PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Wohnungseinbruch in Elz +++ In Dachgeschosswohnung eingestiegen +++ Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin - Verursacher flüchtet

Limburg (ots)

1. Wohnungseinbruch in Elz,

Elz, Walderforffstraße,

08.11.2022, 17:00 Uhr - 18:45 Uhr,

(mas) Am Dienstagabend machten Einbrecher in der Walderdorffstraße in Elz Beute. Die noch unbekannten Täter begaben sich im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:45 Uhr auf das Grundstück der Geschädigten und hebelten an dem Einfamilienhaus eine rückwärtige Terrassentür auf. Im Inneren konnten die Täter Wertsachen in einer Höhe von mehreren tausend Euro entwenden. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

2. In Dachgeschosswohnung eingestiegen,

Beselich, Lerchenweg,

08.11.2022, 14:10 Uhr - 16:00 Uhr,

(mas) Noch unbekannte Täter brachen am Dienstagnachmittag in eine Dachgeschosswohnung im Lerchenweg in Beselich ein. Die Unbekannten hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten im Anschluss das Innere der Räumlichkeiten. Hierbei konnten sie Beute in einer Höhe von 300 EUR machen. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

3. Personen mit Anscheinswaffen in Limburg,

Limburg, Zeppelinstraße,

08.11.2022, 16:05 Uhr,

(mas) Im Bereich einer Schule in der Zeppelinstraße in Limburg wurde am Dienstagnachmittag eine Person mit einer Soft-Air-Waffe festgenommen. Aufmerksame Anwohner meldeten am Dienstagnachmittag der Polizei einen schwarzen Audi, welcher mit einem Blaulicht auf dem Dach, auf einen öffentlichen Parkplatz in der Nähe der dortigen Schule fuhr. Der Fahrer sei im Anschluss mit einer Pistole in der Hand ausgestiegen und habe sich einem bereits dort befindlichen anderen PKW genähert, welcher mit einer Person besetzt war. Im Anschluss sei das Fahrzeug mit den beiden Personen davongefahren. Durch Kräfte der Polizei Limburg konnte das Fahrzeug kontrolliert werden. Bei der Person mit der Waffe handelte es sich um einen 22-Jährigen aus Hadamar - bei der Pistole um eine so genannte Soft-Air-Waffe. Die Pistole sowie das Blaulicht wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit bestand nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Hadamarer wieder entlassen.

4. Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin - Verursacher flüchtet,

Weilburg, Im Bangert,

06.11.2022, 13:00 Uhr,

(mas) Bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Im Bangert" in Weilburg wurde am Sonntag eine Fahrradfahrerin verletzt und der Unfallverursacher flüchtete. Die 28- jährige Fahrradfahrerin befuhr die Hainallee in Richtung "Im Bangert". In Höhe der Feuerwehr kam ihr ein silberner PKW mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Die 28-Jährige musste ausweichen und stürzte. Die durch den Sturz verursachten Verletzungen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Zeuginnen oder Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06471/9386-0 bei der Polizei in Weilburg zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell