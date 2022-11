PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher im Kurt-Schuhmacher-Ring +++ Hausbrand in Runkel mit schwer verletzter Person

Limburg (ots)

1. Einbrecher im Kurt-Schuhmacher-Ring

Limburg, Kurt-Schuhmacher-Ring,

06.11.2022, 10:00 Uhr - 18:50 Uhr,

(mas) Einbrecher waren im Verlauf des Sonntags in einem Einfamilienhaus im Kurt-Schuhmacher-Ring in Limburg zugange. Die noch unbekannten Täter konnten sich im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 18:50 Uhr über ein Kellerfenster Zugang zu dem Wohnhaus verschaffen und anschließend sämtliche Räumlichkeiten durchsuchen. Hierbei machten sie Beute in einer Höhe von geschätzt mehreren 10.000EUR. Bei der Tatausführung blieben die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

2. Terrassentür hielt Einbrechern stand,

Dornburg, Ostring,

05.11.2022, 16:45 Uhr - 19:15 Uhr,

(mas) Unbekannte versuchten am Samstag zwischen 16:45 Uhr und 19:15 Uhr in ein Wohnhaus im Ostring in Dornburg einzubrechen. Die noch unbekannten Täter versuchten durch Aufhebeln eine Terrassentür des Wohnhauses aufzubrechen. Dies gelang den Tätern nicht - die Tür hielt stand. Ohne anderweitige Versuche zu unternehmen entfernten sich die Unbekannten wieder. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

3. Einbrecher kamen über den Carport,

Hadamar, Grabenstraße,

05.11.2022, 19:40 Uhr,

(mas) Ein noch unbekannter Täter wurde am Samstagabend bei einem Einbruchsversuch in der Grabenstraße in Hadamar erwischt, konnte jedoch unerkannt fliehen. Gegen 19:40 Uhr kletterte ein unbekannter Mann über den Carport auf einen Balkon des Wohnhauses. Als die Geschädigte in diesem Moment in ihre Wohnung zurückkehrte, flüchtete der Täter unmittelbar. Er konnte als circa 185 cm großer Mann beschrieben werden. Er trug eine dunkle Wintermütze, eine dunkle Winterjacke und einen Rucksack. Hinweise auf den Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

4. Hausbrand in Runkel mit schwer verletzter Person,

Runkel, Weinbergstraße,

05.11.2022, 19:42 Uhr,

(mas) Am Samstagabend kam es gegen 19:42 Uhr zu einem Wohnhausbrand in der Weinbergstraße in Runkel, bei dem die Bewohnerin schwer verletzt wurde. Durch den Brandgeruch und den Rauchmelder wurden zunächst Nachbarn auf das Feuer aufmerksam, die daraufhin die Rettungskräfte alarmierten. Ein, sich privat ebenfalls in der Nachbarschaft befindlicher Feuerwehrmann und sein Bekannter, wurden ebenfalls auf den Brand aufmerksam und liefen zum betroffenen Wohnhaus. Ihnen gelang es die Haustür zu öffnen, fanden die regungslos auf dem Fußboden liegende Bewohnerin vor und konnten sie ins Freie verbringen. Hierbei verletzten sich die Retter leicht. Die 62-jährige Bewohnerin musste mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Nach aktuellen Erkenntnissen schwebt die Dame nicht mehr in Lebensgefahr. An dem Wohnhaus entstand ein Sachschaden von geschätzt 200.000 EUR. Hinsichtlich der Brandentstehung hat die Kriminalpolizei in Limburg die Ermittlungen übernommen.

