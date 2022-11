PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: In Rohbau eingebrochen +++ BMW in Limburg aufgebrochen +++ E-Bike in Mengerskirchen entwendet

Limburg (ots)

1. In Rohbau eingebrochen,

Limburg, Kopenhagener Straße,

05.11.2022, 15:00 Uhr - 07.11.2022, 07:00 Uhr,

(mas) Unbekannte machten im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmorgen Beute auf einer Baustelle in der Kopenhagener Straße in Limburg. Die noch unbekannten Täter begaben sich im Tatzeitraum auf das Baugelände eines Wohn- und Gewerbekomplexes. Hier brachen sie zunächst einen Lagerraum auf und entwendeten diverse, noch verpackte, Elektroinstallationen wie Feuchtraumleuchten, Lichtschalter und Steckdosen. Weiterhin durchtrennten die Täter bereits installierte Kabel und entwendeten auch diese. Die Täter blieben bei der Tatausführung unerkannt. Aufgrund des Umfangs des Diebesgutes geht die Polizei aktuell davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug mitführten. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, werden gebeten sich an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu wenden.

2. BMW in Limburg aufgebrochen,

Limburg, Westerwaldstraße,

06.11.2022, 19:30 Uhr - 07.11.2022, 06:32 Uhr,

(mas) Im Zeitraum zwischen Sonntag 19:30 Uhr und Montag 06:30 Uhr wurde ein BMW in der Westerwaldstraße in Limburg aufgebrochen. Der noch unbekannte Täter schlug zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs ein, um so in das Innere zu gelangen. Hier baute er das festverbaute Navigationsgerät sowie diverse Bedienelemente aus. Im Anschluss flüchtete er unerkannt. Das Diebesgut hatte einen Wert von geschätzt 3.000EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. E-Bike in Mengerskirchen entwendet,

Mengerskirchen, Blumenstraße,

01.11.2022, 14:00 Uhr - 03.11.2022, 15:00 Uhr,

(mas) Zwischen Dienstag den 01.11.1022 14:00 Uhr und Donnerstag den 03.11.2022 15:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein E-Bike aus einer unverschlossenen Garage in der Blumenstraße in Mengerskirchen. Neben dem entwendeten E-Bike der Marke CUBE in den Farben rot und schwarz, wurde auch ein E-Roller entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf circa 4.500 EUR beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

