POL-LM: Autos aufgebrochen +++ Verkehrsunfall nach Missachtung der Vorfahrt +++ Geschwindigkeitsmessung auf der B49 bei Beselich

Limburg (ots)

1. Diebstahl aus geparktem Wagen,

Weilburg, Mauerstraße, 09.11.2022, 17:25 Uhr bis 10.11.2022, 00:00 Uhr, (ste) Am Mittwochabend verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem geparkten Auto in der Mauerstraße in Weilburg und stahl eine Geldbörse. Das Geschehen spielte sich im Zeitraum von 17:25 Uhr bis 00:00 Uhr auf einem Parkplatz hinter dem Weilburger Rathaus ab. Unbekannte Täter warfen die Seitenscheibe mit einem Stein ein und durchsuchten das Fahrzeug daraufhin. Sie entwendeten eine Geldbörse samt Inhalt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

2. Diebstahl aus PKW,

Weilburg, Odersbacher Weg, 09.11.2022, 23:00 Uhr bis 10.11.2022, 05:07 Uhr, (ste)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem geparkten Auto im Odersbacher Weg in Weilburg und stahlen eine Geldbörse sowie Sportsachen. Unbekannte Täter warfen im Zeitraum von 23:00 Uhr bis 05:07 Uhr die Scheibe der Seitentür mit einem Stein ein und durchsuchten das Fahrzeug. Sie entwendeten eine Geldbörse samt Inhalt und einen Rucksack mit Fußballutensilien. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 700 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

3. Verkehrsunfall nach Missachtung der Vorfahrt, Limburg, Schaumburger Straße, Mittwoch, 09.11.2022 um 16:54 Uhr,

(ste)Am Mittwoch gegen 16:54 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Schaumburger Straße in Limburg wobei zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 22-jährige Volkswagen-Fahrerin bog mit ihren zwei Mitfahrern gegen 16:54 Uhr von der Adolfstraße in die Schaumburger Straße ab, ohne die Vorfahrt des 55-jährigen Hyundai Fahrers, der auf der Schaumburger Straße Richtung Rudolf-Schuy-Straße fuhr, zu beachten. Der 55-jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug der 22-Jährigen. Bei dem Aufprall wurden zwei Personen im Volkswagen leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

4. Verkehrsunfall mit Verletzen auf B417, Limburg, B417, 09.11.2022 um 15:22 Uhr,

(ste)Am Mittwoch gegen 15:22 Uhr sind zwei Fahrzeuge auf der B417 kollidiert, wobei sich ein Beteiligter verletzte. Ein 57-jähriger Volkswagen-Fahrer befuhr die B417 aus Richtung Linter kommend in Richtung Kirberg und beabsichtigte an der Einmündung zur L3448 in Richtung Lindenholzhausen abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 70-jährigen Chrysler-Fahrers, welcher in entgegengesetzter Richtung die B417 in Richtung Linter befuhr. Der 70-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug des 57-Jährigen. Bei dem Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der 70-jährige musste verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden.

5. Geschwindigkeitsmessung auf der B49 bei Beselich,

Beselich, B49,

10.11.2022, 10:00 Uhr - 11:30 Uhr,

(mas) Am Donnerstagmorgen führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg Geschwindigkeitsmessungen auf der B49 bei Beselich durch. Hierbei kam es unter anderem zu einem Fahrverbot für den Fahrer eines Gefahrgut LKW. Zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr passierten 764 Fahrzeuge die Messstelle des Regionalen Verkehrsdienstes, wobei fast 60 Verkehrsteilnehmer schneller waren als erlaubt. Es wurden insgesamt 37 Verwarngeld- und 23 Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Spitzenreiter unter den PKW-Fahrern wurde mit 137 km/h gemessen, statt der erlaubten 100km/h. Hierfür werden ihm voraussichtlich ein Bußgeld in Höhe von 200EUR und ein Punkt in Flensburg drohen. Bei einem LKW, welcher Gefahrgut geladen hatte, war die Strafe deutlich empfindlicher. Für ihn galt an der entsprechenden Stelle eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h. Gemessen wurde er mit 88 km/h. Der Verstoß bedeutet für den Fahrer ein Bußgeld von 360 EUR, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot.

