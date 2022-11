Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Einbruch

Aalen (ots)

Blaufelden: Unfall beim Abbiegen

Kurz nach 13:30 Uhr am Mittwoch kam es zu einem Unfall an der Straße Im Badgarten und Im Burgstall. Dabei stieß der VW Touran einer 39-Jährigen mit dem Streetscooter eines 23-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Crailsheim: Unfall im Kreisverkehr

8.000 Euro sind die Schadensbilanz eines Unfalls von Mittwoch gegen 21:15 Uhr. Eine 49-jährige Tesla-Fahrerin befuhr die Willy-Brand-Straße. Als sie auf Höhe eines großen Supermarktes in den dortigen Kreisverkehr einfahren wollte, übersah sie den dort bereits fahrenden Seat einer 49-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch kurz vor 9:00 Uhr befuhr eine 35-Jährige mit ihrem VW Touran die Crailsheimer Straße in Fahrtrichtung Weckrieden. Dabei übersah sie, dass ein vorausfahrender 71-jähriger VW Tiguan-Fahrer sein Fahrzeug abbremste um nach links abzubiegen. Es kam zum Auffahrunfall. Die 35-jährige Unfallverursacherin wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Vellberg: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr am Mittwoch verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Wohnhaus im Amselweg. Offenbar bemerkte der Einbrecher, dass eine Bewohnerin im Haus anwesend war und brach sein Vorhaben ab. Anschließend flüchtete der oder die Unbekannte in unbekannte Richtung.

Die Polizei Schwäbisch Bühlertann bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5137.

Obersontheim: Unfall im Kreisverkehr

Ein 20-jähriger Fiat-Fahrer war gegen 21:20 Uhr am Mittwoch auf der L1066 aus Richtung Mittelfischach in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs zur L1060 unterwegs. Am Kreisverkehr fuhr er in diesen ein, ohne dabei die Vorfahrt des im Kreisverkehr befindlichen 34-jährigen Daimler-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

