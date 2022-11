POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Baugerät entwendet - Unfallflucht

Aalen (ots) - Aalen: Vorfahrt missachtet Eine 29-jährige VW-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 19:45 Uhr die Lettenbergstraße von Affalterried nach Hammerstadt. Als sie nach rechts auf die K3326 in Richtung Dewangen abbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 69-jährigen BMW-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der ein Schaden in Höhe von etwa 27.000 Euro entstand. Beide ...

