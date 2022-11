Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos beklebt und Sachschaden verursacht - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang - Person fiel aus fahrenden Fahrzeug

Vermutlich wegen einer Demenzerkrankung stieg ein 75-jähriger Mitfahrer, der im Fahrzeugfond saß, am Dienstagabend gegen 16.45 Uhr während der Fahrt aus einem Fahrzeug aus. Der Vorfall ereignete sich im Kurvenbereich beim Abbiegen auf Höhe der Einmündung obere Bahnhofstraße in die Eugen-Adolff-Straße. Die Fahrerin merkte dies wenig später und kam zu der Unfallstelle zurück. Der ältere Mann verletzte sich nur leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Kernen im Remstal -Rommelshausen: Umweltaktivisten bekleben Fahrzeuge

Unbekannte Täter beklebten in der Max-Eyth-Straße am Dienstagabend, 23.11.2022 um ca. 21:00 Uhr Fahrzeuge mit Zetteln, die mit umweltaktivistischen Inhalten beschriftet waren. Hierbei wurde bei einem Auto mehrere Karosserieteile zerkratzt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Radfahrerin bei Unfall im Kreisverkehr leicht verletzt

Eine 67 Jahre alte Hyundai-Fahrerin übersah am Dienstagmorgen gegen 8:15 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr Poststraße / Buhlstraße eine 57-jährige Radfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand und kollidierte mit dieser. Die Radfahrerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, es entstand lediglich minimaler Sachschaden.

Korb: Auffahrunfall

Rund 13.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr in der Waiblinger Straße. Eine 30-jährige Audi-Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Waiblingen und fuhr aufgrund kurzer Unachtsamkeit auf die vor ihr fahrende 34 Jahre alte Fiat-Fahrerin auf. Verletzt wurde bei der Kollision zum Glück niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell