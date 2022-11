Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruchsversuch und Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Eine 29-jährige VW-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 19:45 Uhr die Lettenbergstraße von Affalterried nach Hammerstadt. Als sie nach rechts auf die K3326 in Richtung Dewangen abbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 69-jährigen BMW-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der ein Schaden in Höhe von etwa 27.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bopfingen: Versuchter Einbruch

Im Zeitraum von Sonntag, 22 Uhr, bis Dienstag, 20 Uhr, versuchten bislang unbekannte Einbrecher sich Zutritt zu einer Wohnung in der Bahnhofstraße zu verschaffen, was ihnen jedoch misslang. Hinweise auf verdächtige Personen oder ungewöhnliche Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Rechberg: Diebstahl aus Fahrzeug

Auf einem Wanderparkplatz in der Hohenstaufenstraße wurde am Dienstag, in der Zeit von 11 Uhr bis 11:30 Uhr, das Fahrerfenster eines dort geparkten IVECO eingeschlagen und ein Rucksack entwendet, in dem sich die Geldbörse und Bargeld befand. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Aufgrund Unachtsamkeit fuhr am Dienstag gegen 16:45 Uhr ein 21-jähriger VW-Fahrer in der Benzholstraße auf einen vor ihm haltenden Hyundai einer 39-Jährigen auf. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell