Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rainau: Vier Verletzte nach Unfall auf der A7

Aalen (ots)

Vier Verletzte, rund 75.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr auf der A7 Richtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Aalen / Oberkochen und Aalen / Westhausen. Der Fahrer eines Linienbusses übersah das Ende eines Staus und fuhr auf den vor ihm fahrenden VW Tiguan eines 67-jährigen Mannes auf. Der Tiguan wurde nach dem Aufprall nach rechts in die Böschung geschleudert und kam dort zum Liegen. Sowohl der Fahrer des VW Tiguan, als auch dessen drei Mitfahrer im Alter zwischen 64 und 71 Jahren, wurden beim Unfall verletzt. Alle vier Personen mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Am Linienbus und am VW entstand jeweils Totalschaden, zudem wurde die Leitplanke beschädigt. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Würzburg ist derzeit (Stand 16:50 Uhr) noch komplett gesperrt.

