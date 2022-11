POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Unfall und Automatenaufbruch

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Plüderhausen: Baugerät entwendet Auf einer Baustelle auf der B 29 bei der Anschlussstelle Plüderhausen wurde in der Nacht zum Dienstag ein Baugerät entwendet. Es handelte sich um einen Stampfer der Marke Wacker Neuson im Wert von ca. 2500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Plüderhausen entgegen. Leutenbach - Nach Unfall geflüchtet Ein unbekannter Autofahrer hat am ...

