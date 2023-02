Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Exhibitionist vorläufig festgenommen

Am Donnerstag zeigte sich in Ulm ein Mann unsittlich.

Ulm (ots)

Gegen 17.10 Uhr war eine Streife der Bundespolizei am Albert-Einstein-Platz unterwegs. Denn dort in der Sedelhofpassage fiel den Beamten ein Mann auf, der wohl vorbeigehenden Frauen sein entblößtes Glied zeigte. Eine Streife der Polizei Ulm-Mitte kam zur Unterstützung und nahm den 29-Jährigen mit. Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits am Vormittag in der Innenstadt aufgefallen war. Der 29-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Außerdem erteilte ihm die Polizei einen Platzverweis. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-0) bittet Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

Tipp der Polizei: Exhibitionisten wollen Angst machen oder Aufmerksamkeit erregen. Doch die Opfer können nicht abschätzen, was folgt. Gehen Sie also weiter und nehmen Sie von dem Täter scheinbar keine Notiz. Melden Sie sich anschließend sofort bei Ihrer Polizei: Sich wehren heißt auch, Anzeige zu erstatten. Die Polizei hat mit Ihren Informationen, wie der Täter ausgesehen hat, gute Möglichkeiten, ihn zu ermitteln. Wichtig: Merken Sie sich in erster Linie Narben, Hautverfärbungen und Tätowierungen. Das hilft der Polizei bei der Suche.

