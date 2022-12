POL-SE: Uetersen - Einbruch in Geschäft

Bad Segeberg (ots) - In Kaltenkirchen und Hüttblek ist es am gestrigen Donnerstag, den 29.12.2022, zu Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. In der Straße "Am Springmoor" in Kaltenkirchen drangen Unbekannte zwischen 17:55 und 01:30 Uhr in ein Wohnhaus ein und stahlen Bargeld und Schmuck. Zwischen 15:00 und 20:35 Uhr holten Einbrecher einen Tresor aus einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Busch" in Hüttblek, ließen ...

