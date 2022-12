POL-SE: Henstedt-Ulzburg - VW Polo beschädigt - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwochnachmittag, den 28.12.2022, ist es im Hörnweg in Uetersen zu zwei Einbrüchen in Pkw gekommen, die auf dem Parkplatz eines Reiterhofs standen. Zwischen 15:45 und 17:45 Uhr wurde ein VW Polo geöffnet und die Geldbörse entwendet. Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen 17:00 und 19:00 Uhr - hier war ein Seat betroffen, aus dem ebenfalls das Portmonee gestohlen wurde. Aufgrund der ...

mehr