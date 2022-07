Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Wohnhaus scheitert

Ahaus (ots)

Erneut ist es am Wulfertweg in Ahaus zu einem versuchten Einbruch gekommen. Unbekannte wollten dort in der Nacht zum Mittwoch, 13.07.2022, in ein Wohnhaus eindringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Terrassentür aufzuhebeln. Ebenso wenig kamen sie in ein dort stehendes Fahrzeug - es wies entsprechende Schäden an einer Tür auf. Bereits am zurückliegenden Wochenende hatten Einbrecher am Wulfertweg gewaltsam in ein Haus eindringen wollen (Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5270046) Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell