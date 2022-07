Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Elektroräder aus Schuppen gestohlen

Gronau (ots)

Vier Pedelecs haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, 13.07.2022, in Gronau-Epe entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, waren die Täter gewaltsam in zwei Fahrradschuppen an der Straße Estersch eingedrungen. Im Einzelnen erbeutete sie ein blaues und ein schwarzes Elektrorad vom Typ Ketteler Quadriga P5 sowie ein blaues Pedelec der Marke Viktoria und ein ebenfalls blau lackiertes Pedelec der Marke Conway. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

