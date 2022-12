POL-SE: Uetersen - Einbrüche in Pkw auf Reiterhof

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Mittwoch, den 28.12.2022, ist es sowohl in Quickborn als auch in Tornesch zu Einbrüchen bzw. Einbruchsversuch in Wohnhäuser gekommen. Zwischen 12:00 und 23:45 Uhr drangen Unbekannte in der Dorotheenstraße in Quickborn in ein Einfamilienhaus ein. Zum Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Im Prinzendamm im Tornesch blieb es ...

mehr