Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn

Tornesch - Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 28.12.2022, ist es sowohl in Quickborn als auch in Tornesch zu Einbrüchen bzw. Einbruchsversuch in Wohnhäuser gekommen.

Zwischen 12:00 und 23:45 Uhr drangen Unbekannte in der Dorotheenstraße in Quickborn in ein Einfamilienhaus ein. Zum Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Im Prinzendamm im Tornesch blieb es zwischen 17:30 und 18:00 Uhr beim Versuch. Hier versuchten der bzw. die Täter vergeblich in das Einfamilienhaus zu gelangen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell