Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt, Großenaspe, Henstedt-Ulzburg - Polizei beendet Trunkenheitsfahrten

Bad Segeberg (ots)

Die Polizei hat gestern bzw. in der Nacht vier Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol in Bad Bramstedt, Großenaspe und Henstedt-Ulzburg beendet.

Am Dienstagvormittag stoppte eine Streife der Polizeistation Bad Bramstedt einen Chrysler in Großenaspe und stellte bei dem 55-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von über 1,4 Promille fest. Anfänglich gab der Fahrer an, seinen Führerschein nicht dabei zu haben und räumte schließlich ein, dass er seinen Führerschein bereits in der Vergangenheit habe abgeben müssen.

Ihm droht ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Kurz vor 01:00 Uhr wurden Beamte auf einen VW in Wiemersdorf aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Kieler Straße in Richtung Bad Bramstedt unterwegs war.

Die Streife stoppte den Pkw daraufhin im Bad Bramstedter Liethberg. Der 33-jährige Fahrer aus dem Umland pustete über 0,8 Promille und konnte ebenfalls keinen Führerschein vorlegen.

Ihm droht ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit und ebenfalls ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Um 01:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen Audi in der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg und stellten bei der 41-jährigen Fahrerin Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab über 1,4 Promille und bestätigte den Verdacht.

Dieselbe Streife stoppte um 02:40 Uhr einen 22-Jährigen am Steuer eines Fords in der Straße "An der Pinnau" in Henstedt-Ulzburg, dessen Fahrer 1,1 Promille pustete.

Auf Anordnung der Beamten wurde beiden durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Zudem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des 22-Jährigen sicher.

Ihnen drohen Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

