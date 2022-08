LPI-J: Berauscht unterwegs

Weimar (ots) - In der Nacht zum Samstag entwendeten unbekannte Täter aus einem Parkhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße von einem Pkw-Fahrradträger zwei angeschlossene E-Bikes. Der Wert des Beuteguts beträgt 8300 Euro. Am Fahrradträger entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

