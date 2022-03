Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Rentnerin mit mieser Masche bestohlen

Warendorf (ots)

Eine 89-jährige Frau aus Sassenberg ist am Sonntag (06.03.2022, 16.20 Uhr) Opfer zweier Trickbetrüger geworden.

Gegen 16.20 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an ihrer Wohnung in einem Pflegeheim an der Elisabethstraße. Als die 89-Jährige öffnete, stellte sich die Unbekannte als Mitarbeiterin eines Sozialverbandes vor und gab an, Übungen mit ihr machen zu wollen. Die Unbekannte drängte sich an der Rentnerin vorbei und stellte ihr einige Fragen. Währenddessen, muss eine zweite Person in die Wohnung gelangt sein und Schmuck gestohlen haben. Einige Minuten nachdem die Unbekannte aufgetaucht war, klingelte es erneut, woraufhin die falsche Mitarbeiterin angab noch einen weiteren Termin zu haben und die Wohnung verließ.

Die Rentnerin erkundigte sich anschließend bei dem echten Verband und bekam als Antwort, dass an dem Tag kein Besuch stattgefunden hätte. Die Mitarbeiterin informierte umgehend Familienangehörige.

Wer kann Informationen zu der Täterin oder den Tätern geben? Wer hat sie in der Nähe beobachtet? Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 1.50 bis 1.55 Meter groß, trug einen beigen Trenchcoat und gab an aus Indien zu stammen.

Hinweise an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell