POL-SE: Norderstedt - Zeugen nach Auseinandersetzung am Bahnhof Norderstedt-Mitte gesucht

Bad Segeberg (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags (27.12.2022) ist es im Henstedt-Ulzburger Beckersbergring zum Einbruchsversuch in ein Reihenhaus gekommen. Um 03:00 Uhr schlug der Hund der Bewohner an. Am Morgen wurden Hebelspuren an dem Gebäude festgestellt und die Polizei informiert. Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht weitere Zeugen, die in ...

