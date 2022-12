POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Einbruchsversuch im Beckersbergring

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, den 25.12.2022, ist es in der Mühlenstraße in Höhe des Wedeler Weges in Pinneberg zum Einbruch in ein Autohaus gekommen. Um 05:30 Uhr lief der Alarm bei einer Sicherheitsfirma auf und die Polizei wurde alarmiert. Bei Eintreffen der Streifen hatte sich der/die Unbekannte/n mit Bargeld im dreistelligen Bereich entfernt. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um sachdienliche ...

