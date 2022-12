Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Wohnungseinbrüche am Wochenende

Bad Segeberg (ots)

Am Weihnachtswochenende ist es im Kreis Pinneberg zu mehreren Wohnungseinbrüchen gekommen, zu denen die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht.

Bereits am Freitagabend (23.12.2022), um 18:44 Uhr, kletterten zwei Männer über einen Gartenzaun und versuchten, in ein Einfamilienhaus im Elmshorner Heidmühlenweg, Höhe Liethmoor, einzudringen. Sie flohen unverrichteter Dinge in Richtung Adenauerdamm.

Ein Mann war zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß mit Bauchansatz und mit dunklen Schuhen mit hellen Streifen, einer schwarzen Hose und einer hellen Jacke mit Kapuze bekleidet. Der Unbekannte war Bartträger.

Die zweite Person trug eine schwarze Jacke, eine graue Hose und helle Schuhe.

Ebenfalls am Freitag zwischen 17:25 und 17:40 Uhr drangen zwei Täter in ein Wohnhaus in der Straße "An der Feuerwache" in Tornesch ein und durchsuchten mehrere Räume.

Am Heiligabend um 17:13 Uhr betraten zwei Männer in der Fasanenstraße in Rellingen ein Grundstück, hebelten zwei Schuppen auf, gelangten allerdings nicht in die Doppelhaushälfte.

Beide waren ungefähr 1,80 Meter groß und kräftig gebaut, trugen schwarze Lederjacken, Mützen, Winterhandschuhe und Tücher vor dem Gesicht.

Am Ersten Weihnachtsfeiertag kam es in der Elmshorner Straße in Pinneberg zwischen Quickborner Straße und "Beim Ratsberg" zu einem weiteren Einbruch. Unbekannte drangen zwischen 14:30 und 16:40 Uhr in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht weitere Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell