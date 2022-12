Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg - Wohnungseinbrüche über Weihnachten

Bad Segeberg (ots)

An den Feiertagen ist es im Kreis Segeberg zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen.

An Heiligabend versuchten Unbekannte zwischen 14:00 und 20:30 Uhr in der Hagener Hauptstraße vergeblich in ein Einfamilienhaus einzudringen.

Zwischen 15:30 und 22:00 Uhr an Heiligabend kam es in der Segeberger Straße in Klein Gladebrügge zwischen Hamann's Koppel und Am Gieselteich zum Einbruch in ein Einfamilienhaus bei dem Modeschmuck entwendet wurde.

Auf Schmuck hatte es Einbrecher auch in Hartenholm abgesehen. Hier brachen der/die Täter zwischen 14:35 und 00:25 Uhr in ein Einfamilienhaus im Bürgermeisterweg ein.

Am Ersten Weihnachtsfeiertag kam es zum Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Schiefer Berg" in Leezen. Hier drangen Unbekannte zwischen 15:00 und 18:50 Uhr in das Wohnhaus ein. Vermutlich wurde Schmuck gestohlen.

In der Straße "Zuckerhut" in Sülfeld hebelten Einbrecher zwischen 13:00 und 01:00 Uhr am 25.12.2022 an einem Einfamilienhaus, gelangten allerdings nicht in das Gebäude. Es entstand Sachschaden.

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen durchsuchten Unbekannte ein Wohnhaus im Emil-Hamelau-Weg in Kayhude. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ließ sich noch kein Diebesgut feststellen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht weitere Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

