POL-SE: Trappenkamp - Trickdiebstahl durch falschen Monteur

Bad Segeberg (ots) - Die Polizei hat gestern bzw. in der Nacht vier Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol in Bad Bramstedt, Großenaspe und Henstedt-Ulzburg beendet. Am Dienstagvormittag stoppte eine Streife der Polizeistation Bad Bramstedt einen Chrysler in Großenaspe und stellte bei dem 55-jährigen Fahrer einen ...

mehr