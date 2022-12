Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen

Hüttblek - Einbrüche in Wohnhäuser

Bad Segeberg (ots)

In Kaltenkirchen und Hüttblek ist es am gestrigen Donnerstag, den 29.12.2022, zu Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen.

In der Straße "Am Springmoor" in Kaltenkirchen drangen Unbekannte zwischen 17:55 und 01:30 Uhr in ein Wohnhaus ein und stahlen Bargeld und Schmuck.

Zwischen 15:00 und 20:35 Uhr holten Einbrecher einen Tresor aus einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Busch" in Hüttblek, ließen diese aber ungeöffnet im Garten zurück.

Des Weiteren wurde ein Notebook entwendet.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell