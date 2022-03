Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220309 - 0258 Frankfurt-Dornbusch: Schmuck entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 8. März 2022, gegen 14.00 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer 77-jährigen Frankfurterin. Davor stand ein ihr unbekannter Mann, der angab, Elektriker zu sein und den Verteilerkasten überprüfen zu müssen. Die Frau ließ den Mann in ihre Wohnung ein. Als er diese wieder verließ, musste die Geschädigte feststellen, dass ihr Schmuck, Arm-, Finger- und Halsschmuck, im Wert von zusammen etwa 5.000 EUR, gestohlen worden war.

Der Täter wird beschrieben als etwa 175 cm groß und von normaler Statur. Sehr gepflegte Erscheinung und dunkel gekleidet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell