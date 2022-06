Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, An der Feuerwache/Geldbörse während des Einkaufs gestohlen

Coesfeld (ots)

Aus einer am Einkaufswagen hängenden Handtasche, stahlen Unbekannte am Samstag (18.06.) gegen 12 Uhr eine Geldbörse. Die Geschädigte befand sich zu der Zeit beim Einkaufen im Lidl-Markt. Verdächtige Personen waren der 54-jährigen Havixbeckerin nicht aufgefallen. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut hin, dass es in den vergangenen Tagen wieder vermehrt zu Diebstählen von Geldbörsen in Verbrauchermärkten im Kreis Coesfeld gekommen ist. Legen Sie ihre Wertgegenständen nicht im Einkaufswagen ab oder hängen ihre Taschen, samt Inhalt, an den Wagen. Wertgegenstände sollten körpernah getragen werden. Sollten Sie Opfer eines Diebstahls werden oder verdächtige Personen beobachten, dann melden Sie dies bitte bei der Polizei.

