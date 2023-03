Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.03.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen-Kleingartach: Vollbrand von Lagerhalle

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Mittwochnachmittag eine Halle in Eppingen in Brand. Anrufer verständigten gegen 14.15 Uhr die Feuerwehr, nachdem die Halle eines Zweiradhandels in der Straße "Im Gemminger Feld" in Brand geraten war. Hierdurch kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Das Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude, darunter auch ein Wohnhaus, konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Eine Person wurde beim Brand leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell nicht beziffert werden. Die Löscharbeiten dauern noch an.

