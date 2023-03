Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

B19 / Künzelsau: Kraftradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Während des Überholvorgangs eines Kraftradfahrers kam es am Mittwochnachmittag auf der B19 bei Künzelsau zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 16.15 Uhr befuhr eine landwirtschaftliche Maschine die Bundestraße von Künzelsau in Richtung Ingelfingen mit verringerter Geschwindigkeit. Dahinter hatte sich bereits eine Reihe von Fahrzeugen gebildet. Laut Zeugenaussagen überholte der Motorradfahrer mehrere dieser Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren erkannte der 38-Jährige auf seiner BMW den vorausfahrenden Opel eines 68-Jährigen offenbar zu spät und kollidierte mit dem rechten Fahrzeugheck. Durch den anschließenden Sturz zog sich der Kraftradfahrer schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Die B19 wurde nach einer Vollsperrung bis 17.15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Westernhausen: Einbruch auf Firmengelände - Traktorreifen gestohlen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Firmengelände in der Kapellenstraße in Westernhausen und entwendeten mehrere Traktorreifen. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06294 234 beim Polizeiposten Krautheim zu melden.

