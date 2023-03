Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.03.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Auf Grund zweier von der Staatsanwaltschaft Heilbronn erwirkter Haftbefehle wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln hat die Kriminalpolizei Heilbronn am Mittwoch, den 15. März 2023, zwei Männer im Alter von 52 und 35 Jahren in Brackenheim und Lauffen am Neckar festgenommen. Den Tatverdächtigen wird unter anderem vorgeworfen, jeweils mit Betäubungsmitteln in Form von Marihuana bzw. Kokaingemisch in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Männer konnte umfangreiches Beweismaterial, darunter weitere Betäubungsmittel, aufgefunden und sichergestellt werden.

Beide Männer wurden noch am Tag ihrer Festnahme einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt. Dieser hielt die beiden Haftbefehle aufrecht und setzte sie in Vollzug. Die Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

