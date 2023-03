Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verkehrsunfallflucht am Frankenstadion

Am Mittwochvormittag kam es in der Badstraße in Heilbronn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 29-Jähriger stellte seinen MINI gegen 7.15 Uhr auf einer Parkfläche beim Heilbronner Frankenstadion ab. Bei seiner Rückkehr um 13 Uhr bemerkte er einen frischen Schaden am linken Kotflügel. Ein Verursacher gab sich nicht zu erkennen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Eppingen-Elsenz: Kind bei Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtig

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Eppingen am Donnerstagabend Zeugen des Geschehens. Ein 13-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad gegen 19.30 Uhr die Sinsheimer Straße, als er auf Höhe der Bushaltestelle "Rathaus" von einem weißen BMW überholt wurde. Während des Überholvorgangs streifte das Fahrzeug den Fahrradlenker des Jungen, weshalb dieser zu Fall kam und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Der Fahrer oder die Fahrerin des BMW fuhr nach dem Unfall einfach weiter, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Das Kind wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Schwaigern-Massenbach: Porsche beschädigt - Wer hat was gesehen?

Nachdem eine bisher unbekannte Person am frühen Mittwochmorgen in Massenbach mit Gewalt den Kühlergrill eines Porsche Cayenne herausriss, sucht die Polizei Zeugen der Tat. Zwischen 3 Uhr und 5 Uhr entfernte der oder die Unbekannte zunächst den Kühlergrill und öffnete die Motorhaube. Vermutlich sollten im Anschluss die Frontscheinwerfer ausgebaut werden. Nachdem dies nicht ohne weiteres möglich war, flüchtete der Täter oder die Täterin unerkannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Der Polizeiposten Leintal nimmt unter der Telefonnummer 07138 810630 Hinweise entgegen.

Offenau/Bad Friedrichshall-Kochendorf: Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Nachdem ein 46-Jähriger seit Mittwochabend als vermisst galt, konnte der Mann am Donnerstagabend durch die Polizei Heilbronn aufgefunden werden. Da sich die Person vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, suchte die Polizei seit Mittwoch, 19.15 Uhr, unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, der Rettungshundestaffel und der Wasserschutzpolizei mit Hochdruck nach dem 46-Jährigen. Gegen 18 Uhr am Donnerstagabend wurde der Mann von den eingesetzten Kräften körperlich unversehrt in Bad Friedrichshall-Kochendorf angetroffen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell