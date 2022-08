Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bielefelder Zoll entdeckt in Hamm Dopingmittel in PKW

Bereits am Donnerstagvormittag in der letzten Woche wählten Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld, Kontrolleinheit Verkehrswege Anröchte, einen PKW mit polnischem Kennzeichen für eine Kontrolle aus, den sie daraufhin aus dem fließenden Verkehr der Bundesautobahn 2, Fahrtrichtung Hannover, auf die Rastanlage Rhynern-Süd leiteten. Der allein reisende Fahrzeugführer gab gegenüber den Beamten an, von Deutschland auf dem Weg nach Polen zu sein. Die bei Kontrollen obligatorische Frage nach verbotenen Gegenständen, insbesondere Betäubungsmitteln, verneinte dieser. Dennoch sahen die Zöllner genauer hin und entdeckten auf der Rücksitzbank in einem Rucksack unterschiedliche Dopingsubstanzen als Tabletten bzw. in flüssiger Form. Die zulässige Grenzmenge wurde um das 15,5-fache überschritten. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Dopingmittel wurden sichergestellt. Der Mann durfte anschließend seine Fahrt fortsetzen.

