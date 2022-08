Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bielefelder Zöllner mit Erfolg Zwei Männer bei Kontrolle auf der BAB 2 in der Nähe von Bielefeld mit Drogen, Wurfmessern und Schlagring erwischt

Bielefeld (ots)

Bereits am Donnerstagabend in der letzten Woche wählten Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld, Kontrolleinheit Verkehrswege Anröchte, einen PKW mit polnischem Kennzeichen für eine Kontrolle aus, den sie daraufhin aus dem fließenden Verkehr der Bundesautobahn 2, Fahrtrichtung Hannover, auf den Rastplatz Obergassel leiteten. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer gaben gegenüber den Beamten an, aus den Niederlanden kommend, auf dem Weg nach Polen zu sein, um dort Urlaub zu machen. Die bei Kontrollen immer gestellte Frage nach verbotenen Gegenständen, insbesondere Waffen und Betäubungsmitteln, wurde von beiden Männern verneint. Dennoch wollten sich die Zöllner das Fahrzeug gerne näher ansehen und entdeckten an mehreren Stellen im Reisegepäck des Fahrers insgesamt knapp 20 Gramm Marihuana. Darüber hinaus befanden sich hinter dem Beifahrersitz drei Wurfmesser in einem Karton versteckt und in einem Rucksack ein Schlagring. Die Wurfmesser und der Schlagring gehörten dem Beifahrer. Demzufolge wurde gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen den Beifahrer aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Betäubungsmittel und die Waffen wurden sichergestellt Anschließend durften beide Männer ihre Reise fortsetzen.

Original-Content von: Hauptzollamt Bielefeld, übermittelt durch news aktuell