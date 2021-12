Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Sattelzug fährt sich auf Kolpingbrücke fest

Ein Sattelzug hat sich am Dienstag, 30.11.201, gegen 16:00 Uhr, auf der Kolpingbrücke in WT-Waldshut festgefahren. Der 51-jährige Fahrer hatte die Absicht, auf dem Brückenkopf zu wenden. Bei dem Manöver wählte er offensichtlich einen zu engen Bogen, so dass der Auflieger an der dortigen Verkehrsinsel hängen blieb. Weitere Rangiermanöver verschlimmerten die Situation. Der Auflieger verkeilte sich regelrecht am Brückengeländer. Ein Abschleppdienst mit schweren Gerät schaffte Abhilfe. Dieser zog den Auflieger wieder auf die Straße. Sachschaden entstand keiner. Gegen 17:40 Uhr war die Brücke wieder frei.

