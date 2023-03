Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2023

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Lauffen am Neckar: Suche nach flüchtigem Pkw-Lenker

Am Samstag, gegen 06:10 Uhr, befuhr ein 21-jähriger BMW-Lenker die L 1105 von Neckarwestheim in Fahrtrichtung Lauffen am Neckar. Hier kam der BMW-Lenker aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Der 21-jährige Fahrzeugführer entfernte sich danach zu Fuß von der Unfallstelle. Da nicht auszuschließen war, dass der Mann sich erheblich verletzt haben könnte, wurde mit mehreren Polizeistreifen nach ihm gesucht. Für die Suche wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Schließlich konnte der Mann in den angrenzenden Weinbergen angetroffen werden. Hier konnte festgestellt werden, dass er unter alkoholischer Beeinflussung stand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Das Polizeirevier Lauffen am Neckar hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell