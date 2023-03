Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

A81 / Ahorn: Alkoholisiert auf Pkw aufgefahren - Zwei Verletzte

Mit rund 2,2 Promille kollidierte ein 32-Jähriger mit seinem Skoda Octavia am Freitag mit einem VW Sharan. Der Mann war gegen 0.20 Uhr auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Osterburken unterwegs. Im Baustellenbereich stieß der Skoda mit dem vorausfahrenden Sharan zusammen. Hierdurch wurden die beiden Insassen im VW leicht verletzt. Am Skoda entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der 32-Jährige gab gegenüber den anderen Unfallbeteiligten an, Alkohol konsumiert zu haben. Ein Alkoholtest ergab dann mehr als 2,2 Promille, weshalb ihm im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Dörzbach: Rollerfahrer kontrolliert - Alkohol festgestellt

Da der Fahrer eines Rollers am Donnerstag vermutlich mit mehr als 40 km/h unterwegs war, wurde er durch eine Streife in Dörzbach kontrolliert. Der 66-Jährige fuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Klepsauer Straße. Bei dem dahinterfahrenden Streifenwagen zeigte der Tacho 43 km/h an, weshalb der Fahrer des Kleinkraftrads auf der Landesstraße 1025 überholt und kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnehmen. Ein Alkoholtest ergab daraufhin 1,7 Promille, weshalb dem 66-Jährigen im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Aufgrund der abgelesenen Geschwindigkeit während der Hinterherfahrt, wurde der Roller sichergestellt, um zu überprüfen, ob dieser schneller als die erlaubten 25 km/h fährt. Die Ermittlungen dauern an.

Bretzfeld: Gartenhaus aufgebrochen - Maschine gestohlen

Im Zeitraum vom 31.01.2023 bis zum 23.03.2023 verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zugang zu einem Gartenhaus im Gewann Salengrund in Bretzfeld und entwendete einen Balkenmäher. Der Täter hebelte das neben der Eingangstür befindliche Holztor auf und gelangte in das Innere des Schuppens. Dort befand sich ein doppelt bereifter Balkenmäher des Typs AGRIA 5300, den er anschließend entwendete. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Der Polizeiposten Bretzfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07946 940010 zu melden

