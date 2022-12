Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Mann randaliert in Kiosk - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In der Nacht zum 1. Weihnachtstag (Sonntag, 25. Dezember, gegen 0:30 Uhr) hat ein Unbekannter in einem Kiosk an der Wanheimer Straße randaliert. Er hatte sein Fahrrad vor der Tür abgestellt und betrat den Kiosk des 68-Jährigen. Dann habe er ausgelegte Ware umgeworfen und auf den Inhaber eingeschlagen, berichtete der 68-Jährige der Polizei. Er wehrte sich ebenfalls mit Schlägen gegen den Mann. Schließlich flüchtete der Randalierer und der Kiosk-Inhaber blieb mit einer Verletzung am Auge zurück. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Der Verdächtige hat blonde Haare, ist etwa 1,80 Meter groß und trug eine grüne Jacke und eine Jeans. Hinweise nimmt die Kripo unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell