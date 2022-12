Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Straßensperrung nach Unfallgeschehen

Duisburg (ots)

Die Polizei rechnet derzeit nach einem Unfallgeschehen auf der Straße Am Brink (L60) in der Nacht zu Dienstag (27. Dezember, 3:25 Uhr) mit einer länger andauernden Straßensperrung. Ein Ford war gegen einen Fahrbahnteiler aus Beton geraten. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen. Der Fahrer (25) und die Beifahrerin (22) verletzten sich. Mit zwei Rettungswagen kamen sie zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser. Aufgrund des Schadensausmaßes und der Unfallaufnahme ist die L 60 ab der Straße Am Brink in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Die Polizei ermittelt jetzt, warum der Wagen mit dem Fahrbahnteiler kollidierte.

